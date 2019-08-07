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07.08.2019

Цена на нефть обвалилась ниже $57 за баррель

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок ускорили снижение на опасениях замедления темпов роста мировой экономики. При этом котировки Brent впервые с 4 января опустились ниже $57 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 7 августа.

Так, по состоянию на 20:00 по Киеву октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures понизились на $2,64 (4,48%) – до $56,30 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на $2,58 (4,81%) – до $51,05 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $5,25 в пользу Brent.

Рынок ждет данных о запасах топлива в США. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют сокращение коммерческих резервов на минувшей неделе на 3,8 млн баррелей.

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