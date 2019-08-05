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05.08.2019

Цена на нефть обвалилась ниже $60 за баррель

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются на фоне нового витка торговой войны между США и Китаем. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в понедельник, 5 августа.

Так, по состоянию на 20:30 по Киеву октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $1,99 (3,20%) – до $59,91 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на $0,90 (1,62%) – до $54,76 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $5,15 в пользу Brent.

"Черное золото" дешевеет на фоне возобновления опасений относительно роста мировой экономики после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввестиновые пошлины на товары из Китая. Этот шаг может ограничить спрос на сырье для двух крупнейших потребителей нефти в мире.

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