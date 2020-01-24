Цена на нефть преодолела психологический рубеж

Источник: Корреспондент.net

Цена фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала до $60,95 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:33 по Киеву.

В последний раз стоимость нефти Brent находилась ниже $61 за баррель 3 декабря 2019 года.

По итогам торгов цена снизилась сразу на 1,76%. На пике снижения нефть марки Brent торговалась на уровне $60,8 за баррель, что на 2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,2% - до $54,37 за баррель.