Цена на нефть упала ниже $60 за баррель

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются и завершают квартал "в минусе" на фоне пессимистичных прогнозов роста мировой экономики. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в понедельник, 30 сентября.

Так, по состоянию на 20:30 по Киеву ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $1,38 (2,26%) – до $59,66 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $1,24 (2,22%) – до $54,67 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $4,99 в пользу Brent.

Так, в понедельник рейтинговое агентство Fitch ухудшило свою оценку роста глобального ВВП на 2019 и 2020 годы на 0,2% – до 2,6% и 2,5% соответственно. При этом оценка на 2020 год предусматривает самый медленный рост с 2012 года.

При этом агентство оставило на прежнем уровне ($65 за баррель) прогноз цен на нефть марки Brent на текущий 2019 год, поскольку, несмотря на сигнал об уязвимости объектов нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, страны ОПЕК+ смогут регулировать предложение и предотвратить существенный излишек топлива на мировом рынке.