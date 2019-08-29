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29.08.2019

Цена на нефть закрепилась выше 60 долларов

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут на фоне новостей относительно развития внешнеторговых отношений США и Китая, а также угрозы нового урагана. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в четверг, 29 августа.

Так, по состоянию на 22:10 по Киеву октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись на $0,59 (0,98%) – до $60,52 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на $0,95 (1,70%) – до $56,73 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,79 в пользу Brent.

Как сообщает Прайм, на рынок вернулось рисковое настроение инвесторов после новостей из Китая. Минкоммерции Китая отметило, что США и КНР должны создать условия для прогресса в торговых переговорах. По его данным, ведутся постоянные обсуждения по урегулированию торговых вопросов, а также обговаривается вопрос проведения следующего раунда торговых переговоров в сентябре.

Рост спроса на сырье также поддерживает предупреждение об урагане Дориан, приближающегося к Флориде. По словам американского президента Дональда Трампа, он может стать одним из крупнейших в истории США. Движение урагана опасно для нефтедобычи в Мексиканском заливе.

Также инвесторы продолжают отыгрывать статданные, опубликованные минэнерго США и Американским институтом нефти (API). Коммерческие запасы нефти в стране за неделю неожиданно упали на 10 млн баррелей – до 427,8 млн баррелей.

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