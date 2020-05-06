Цена на российскую нефть догнала американскую

Источник: Корреспондент.net

Цена российско нефти Urals впервые с середины марта подорожала на $4,59 за баррель и достигла $24,68 за баррель.

Отмечается, что Urals четвертый день подряд торгуется на северо-западе Европы с премией к Brent в размере $0,85 за баррель, тогда как с конца ноября стабильно котировалась со скидкой относительно североморского эталона.

Рост цены объясняется тем, что почти все майские объемы Urals уже проданы. Суммарные отгрузки российского сорта в мае сократятся почти на 40% относительно апреля, до 1,32 млн баррелей в сутки.

В то же время, на торгах в среду американская нефть сорта WTI снизилась до $24,66 за баррель, что на 6,9% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% до $28,9 за баррель.