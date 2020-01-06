Цена на золото достигла рекордной отметки

Источник: Корреспондент.net

На фоне конфликта в Иране цена золота поднялась до рекордной отметки начиная с 2013 года.

Унция золота подорожала до 1,6 тысяч долларов после того, как Иран заявил, что больше не будет соблюдать обязательства по ядерному соглашению в части обогащения урана.

При этом аналитики отмечают возможный рост цены на золото в дальнейшем.