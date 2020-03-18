Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Источник: Корреспондент.net

На торгах на Лондонской бирже цена нефти марки Brent преодолела психологически важный рубеж и опустилась ниже $25 за баррель, сообщает ТАСС.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года упала на 13,3%, достигнув $24,9 за баррель.

В последний раз нефть этого сорта находилась на таком уровне в мае 2003 года.

Стоимость фьючерса нефти WTI теряет 21,3% и находится на отметке в $21,5 за баррель, на уровне марта 2002 года.