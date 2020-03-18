18.03.2020
Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель
Источник: Корреспондент.net
На торгах на Лондонской бирже цена нефти марки Brent преодолела психологически важный рубеж и опустилась ниже $25 за баррель, сообщает ТАСС.
Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года упала на 13,3%, достигнув $24,9 за баррель.
В последний раз нефть этого сорта находилась на таком уровне в мае 2003 года.
Стоимость фьючерса нефти WTI теряет 21,3% и находится на отметке в $21,5 за баррель, на уровне марта 2002 года.
Отметим, на этой неделе стоимость нефти начала падать на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы США. Руководство ФРС приняло решение снизить целевой диапазон ставки до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.
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