Цена нефти WTI впервые в истории рухнула ниже нуля

Источник: Корреспондент.net

Стоимость нефти марки WTI впервые в истории опустилась практически до нулевой отметки - о $0,01 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 20:56 по Киевскому времени.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула почти на 100% - до $0,01 за баррель.

По состоянию на 21:10 майский фьючерс нефти WTI торговался уже на уровне минус $1,43 за баррель. В свою очередь, цена сорта WTI с поставкой в июне опустилась на 14,1% - до $21,5 за баррель.

А к 14:24 по местному времени (21:24 по Киеву) цена поставок энергоносителя в мае оказалась на отметке минус $13,98. Снижение оценивается в 176,52%.

Срок окончания обращения майского фьючерса - 21 апреля.