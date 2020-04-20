20.04.2020
Цена нефти WTI впервые в истории рухнула ниже нуля
Источник: Корреспондент.net
Стоимость нефти марки WTI впервые в истории опустилась практически до нулевой отметки - о $0,01 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 20:56 по Киевскому времени.
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула почти на 100% - до $0,01 за баррель.
По состоянию на 21:10 майский фьючерс нефти WTI торговался уже на уровне минус $1,43 за баррель. В свою очередь, цена сорта WTI с поставкой в июне опустилась на 14,1% - до $21,5 за баррель.
А к 14:24 по местному времени (21:24 по Киеву) цена поставок энергоносителя в мае оказалась на отметке минус $13,98. Снижение оценивается в 176,52%.
Срок окончания обращения майского фьючерса - 21 апреля.
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