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26.05.2020

Ценители искусства. Новое дело против Порошенко

Источник: Корреспондент.net

ГБР расследует обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

Порошенко вызвали на допрос по этому делу, а он вместо этого открыл выставку, принадлежащих ему картин в музее. Правоохранители не выдержали и пришли на выставку тоже.

Троллинг картинами

Государственное бюро расследований срочно вызвало Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля. Дело касается якобы незаконного перемещения через границу 43 картин всемирно известных художников.

Все картины из частной коллекции Порошенко. В основном там работы русских художников - Русская красавица Ильи Глазунова, Болото вечером Исаака Левитана, картины Юлия Клевера, Ивана Айвазовского, Петра Соколова и других.

Но Петр Порошенко вместо допроса открыл выставку картин своей коллекции в музее Ивана Гончара.

“После завершения карантина десятки тысяч поклонников искусства смогут ознакомиться с лучшими образцами мирового искусства из нашей коллекции, которую мы бережно собирали. Это было задолго до войны, мы хотели вернуть Украине и украинскому народу то, что принадлежит им по праву”, - рассказал Порошенко.

При этом пятый президент поблагодарил руководство ГБР и Генпрокуратуры за возможность организовать выставку.

Кроме картин на выставке представлены оригиналы таможенных деклараций 43 картин, их перечень и платежные поручения на оплату, сделанные с личного счета Порошенко после уплаты всех налогов государству.

Ответ ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований приехали в музей Гончара, чтобы вручить Порошенко повестку на допрос. Но, в итоге, заявили, что якобы вручили повестку о повторном вызове на допрос пятого президента его супруге Марине.

"Супруге Порошенко вручили повестку о повторном вызове на допрос, чтобы она передала ее мужу", - заявили в ГБР.

В то же время, адвокат Порошенко Игорь Головань написал в Facebook, что ГБР "лжецы", потому что Марина Порошенко повестки о вызове мужа не брала.

"Лжецы с ГБР распускают слухи о вручении повестки жене Петра Порошенко. Работники ГБР сбежали сразу как только их попросили не помахать удостоверениями, а показать должным образом. Камер было много, каждый может убедиться. Никто ничего никому не вручал", - заявил Головань.

К вечеру сотрудники ГБР приехали в музей еще раз, выломали двери и изъяли таможенные декларации.

При этом в музей не пускали журналистов, депутатов и директора. "Какое судебное решение? Выломали двери, запрещали звонить по телефону. Не объясняли ничего. Я пытался звонить владельцу коллекции для разрешения на просмотр коллекции. Запрещали. Объясняли, что осмотрят помещение в соответствии своими должностными обязанностями, что они имеют право общественные помещения осматривать. Это помещение коммунальной собственности. Я был там, но двери выломали в экспозицию. Возможно, они выносят работы где-то. Никто не показывал решения суда. Я был в кабинете, они сами проломились, даже не предупредили, что ломают дверь", - заявил директор музея Ивана Гончара Петр Гончар.

В Европейской солидарности – партии Порошенко заявили, что написали четыре заявления в полицию по факту незаконных действий сотрудников ГБР.

Версия ГБР

В Государственного бюро расследований опровергли информацию о якобы штурме музея Гончара. 
 
"В настоящее время проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного производства, а именно, осмотр картин", – говорится в сообщении.
 
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