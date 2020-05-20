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20.05.2020

Цены на газ в России превысили европейские

Источник: Корреспондент.net

Цена газа в России превысила его стоимость в Европе, пишет РБК в среду, 20 мая.

Издание отмечает, что цены на крупнейшем в Европе нидерландском хабе TTF упали до 46-47 долларов за тысячу кубометров, хотя еще в конце марта находились на уровне 80 долларов. На ближайшем к России хабе в Баумгартене они несколько выше - 62 доллара.

При этом в ближайших к Европе областях, Смоленской и Ленинградской, стоимость газа находится в районе 60 долларов за тысячу кубометров, хотя в местах добычи она существенно ниже, отмечает РБК.

Также сообщается, что в марте средняя экспортная стоимость российского газа достигала 125,3 доллара за тысячу кубометров, поскольку до трети контрактов идут с привязкой к нефти и нефтепродуктам с временным лагом, который составляет примерно полгода. Это означает, что нынешний обвал еще не ударил по Газпрому в полной мере.

Эксперты ожидают, что на рекордно низких уровнях стоимость газа в Европе продержится все лето и начнет восстанавливаться только к зиме, но только если не случится "вторая волна" коронавируса.

В бюджете Газпрома предусмотрена средняя стоимость газа при поставках в дальнее зарубежье на уровне 175-185 долларов за тысячу кубометров. По итогам первого квартала 2020 года доходы Газпрома от экспорта нефти упали на 51%, а экспорт - на четверть.

 

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