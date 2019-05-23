Цены на нефть обвалились на 4-5% за день

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок ускорили падение в четверг, 23 мая, свидетельствуют данные торгов.

Цена фьючерсов на нефть марки Brent теряет более 4% и впервые с 1 апреля опустилась ниже отметки в 68 долларов за баррель, а падение котировок WTI уже превысило 5%.

Так, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,32%, до 67,91 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 5,01%, до 58,34 доллара.