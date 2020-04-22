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22.04.2020

Цены на нефть подскочили после резкого обвала

Источник: Корреспондент.net

На торгах в среду, 22 апреля, цены на нефть эталонных марок отыграли часть вчерашнего падения.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE выросла на 16% и достигала отметки в $22,5 за баррель.

В то же время стоимость нефти сорта WTI выросла на 39,8% - до $16,18 за баррель.

Позже котировки снизились: Brent упала до $20,14 за баррель, а WTI - в $14,25 за баррель.

Нефть дорожает, несмотря на новостях о росте запасов в США. Как сообщило Минэнерго страны, за неделю запасы выросли подскочили на 15 млн баррелей. Резервы бензина в Штатах за неделю повысились на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 7,9 млн баррелей.

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