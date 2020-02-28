Цены на нефть упали до минимума за 2,5 года

Источник: Корреспондент.net

Цена нефти марки Brent с поставками в мае впервые более чем за 2,5 года опустилась ниже 49 долларов за баррель. Сообщается, что на минимуме цена барреля Brent в ходе торгов 28 февраля достигла отметки 48,95 долларов.

Также последний раз дешевле баррель Brent стоил 25 июля 2017 года, тогда его цена опускалась до 48,63 долларов.