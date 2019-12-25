25.12.2019
Цены на нефть закрепились выше 67 долларов
Источник: Корреспондент.net
Мировые цены на нефть эталонных марок выросли по итогам последней торговой сессии, закрепившись выше $67 за баррель. Об этом стало известно вечером в среду, 25 декабря.
Так, февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись на $0,81 (1,22%) – до $67,20 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на $0,61 (1,01%) – до $61,13 за баррель.
Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $6,07 в пользу Brent.
Новости раздела
Украина
26.12.2019
В Симферополе продают украинские елки − СМИ
Искусственные ели производят в Ивано-Франковской области. В Крым они попадают из РФ, утверждает продавец.
Украина
26.12.2019
На авиарынке Украины увеличат долю лоукостов
Пассажиропотоки украинских аэропортов через пять лет должны достигнуть отметки в 32 миллиона человек.
Украина
26.12.2019
Зеленский подписал закон об импорте электроэнергии
Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.
Украина
26.12.2019
Папа Римский вспомнил об Украине в день Рождества
Украина стремится к конкретным решениям в пользу прочного мира, отметил в своем послании понтифик.
Украина
25.12.2019
Дело Шеремета: Кузьменко судится с Аваковым
Юлия Кузьменко намерена в суде защищать собственную честь, достоинство и деловую репутацию.
Украина
25.12.2019
Цены на нефть закрепились выше 67 долларов
Нефть марки Brentстоит $67,20 за баррель, а сорт WTIподорожал до $61,13. Спред между контрактами составляет $6,07 в пользу Brent.
Украина
25.12.2019
Суд продлил меру пресечения экс-нардепу Микитасю
Максима Микитася обязали являться в суд по каждому требованию и носить электронный браслет.
Украина
24.12.2019
Лукашенко: Украина дала повод войне на Донбассе
Александр Лукашенко считает, что Украина в какой-то степени дала повод развязыванию войны на Донбассе.
Украина
24.12.2019
Кабмин созвал экстренное заседание по газу
Кабинет Министров будет обсуждать на экстренном заседании вопросы газовых переговоров с Россией.
Украина
23.12.2019
Зеленский - представителям АЗС: Цены нужно снизить
Президент собрал представителей топливного рынка, чтобы обсудить вопрос снижения цен на фоне укрепления гривны.
Украина
23.12.2019
Украине предстоит выплатить $17 млрд в 2020 году
Нацбанк обнародовал календарь плановых платежей по внешнему долгу до конца этого и на весь следующий год.