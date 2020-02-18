Часть денег Газпрома отправили на ремонт дорог

Источник: Корреспондент.net

Часть от трех миллиардов долларов, которые Газпром выплатил Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража, направлена на ремонт дорог в Украине. Об этом сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков в колонке НВ.

Это стратегическое решение государства, которое позволит дать толчок не только дорожному строительству но всей экономике Украины. Каждая вложенная гривна в инфраструктуру обеспечивает 2,5 гривны прироста ВВП государства ", - подчеркивает глава госпредприятия.

Кубраков также отмечает, что в итоге такие инвестиции положительно повлияют на соцвыплаты

"При условии реализации амбициозных планов Укравтодора будет создано около 12 тысяч рабочих мест. В итоге, именно такого рода инвестиции позволяют впоследствии реально повышать социальные выплаты ", - подчеркивает он.