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21.09.2019

Часть депутатов собираются ехать в ПАСЕ - СМИ

Источник: Корреспондент.net

На осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы могут появиться некоторые представители украинской делегации, которая отказалась в ней участвовать. Об этом в субботу, 21 сентября, пишет Европейская правда со ссылкой на нардепов.

Как отмечается, сформированный перечень членов делегации умышленно не передавали в Ассамблею до начала осенней сессии. По правилам ПАСЕ это означает, что в Ассамблею имеет право поехать старая делегация, полномочия ее членов будут полноценно признаваться в Страсбурге.

По данным издания, нардепы от Батькивщины, ЕС и ОПЗЖ, которые были и в составе старой делегации и остались в новой, уже запланировали эту поездку.

"Мы должны ехать и защищать интересы Украины, а не оставлять ПАСЕ под влиянием одних только россиян. В частности, мы сможем поставить вопрос Макрона, сможем высказаться относительно так называемых выборов в Крыму и тому подобное", - заявил представитель Евросолидарности Алексей Гончаренко.

Издание отмечает, что намерения отдельных нардепов ехать в ПАСЕ противоречат главе профильного комитета Рады Богдана Яременко, который ранее сообщил, что делегация Украины не поедет на сессию ПАСЕ.

"Кто-то из них, не исключено, может поехать. Но это будет отражением их личной воли, а не воли Верховной Рады", - уточнил он в комментарии Европравде

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