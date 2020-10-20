Чекаємо на спеку: синоптик дала контрастний прогноз погоди

Источник: Надзвичайні новини

Після нічних заморозків, які накрили більшу частину України в ніч на 20 жовтня, холоди ще протримаються у найближчу добу, однак вже в четвер, 22 жовтня, денна температура підніметься до літніх +20.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Синоптик прогнозує, що в середу, 21 жовтня, Україна все ще перебуватиме у зоні холодного атмосферного фронту з +1+6 градусів, у Карпатах очікується до 0-3 градусів морозу, а в південних областях +6+10 градусів. Та вже у четвер потепліє до +12+18 градусів, а на півдні до +15+20 градусів.