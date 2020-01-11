Черные ящики самолета МАУ расшифруют в Украине

Источник: Корреспондент.net

Работа по расшифровке бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины. Об этом сообщило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиациив в Twitter.

"Наше бюро подтверждает участие в технической работе по расшифровке черных ящиков. Эта работа пройдет в Украине", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что любые вопросы относительно времени и прогресса расследование - это ответственность иранской стороны.