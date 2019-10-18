Чертовски хороший Эрдоган. Перемирие в Сирии

Источник: Корреспондент.net

Вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после четырехчасовых переговоров договорились о перемирии в Сирии на пять дней. Сирийские курды, от которых Эрдоган хочет зачистить северо-восток страны, согласились на прекращение огня, но при выполнении ряда условий.

В Турции также готовы объявить о прекращении операции Источник мира, но для этого необходим отвод курдских формирований от турецко-сирийской границы и сдача ими тяжелого вооружения. При этом все три стороны - Вашингтон, Анкара и курды - говорят о своей победе.

О чем договорились

Турция начала новую военную операцию на северо-востоке Сирии под названием Источник мира 9 октября. Ее цель - очистить зону протяженностью почти в 500 километров и глубиной около 30 километровот от курдских формирований, которые Анкара счиает террористическими.

Сирийские курды, составляющие основу военного альянса Демократические силы Сирии, были главными союзниками США в борьбе против террористической организации "Исламское государство". Но президент Дональд Трамп решил уйти из Сирии и прекратить помощь курдам.

Евросоюз и США осудили действия Анкары и подготовили санкции, требуя прекратить операцию. Несмотря на усиление давления со стороны западных союзников Эрдоган заявил, что не намерен прекращать операцию и пригрозил потоком беженцев в Европу.

Курдам пришлось пойти на сделку с сирийским лидером Башаром Асадом, что, как считают эксперты, укрепило его режим. Под угрозой также оказались успехи, достигнутые в борьбе против "Исламского государства", поскольку именно курды охраняли тюрьмы с опасными джихадистами.

Эксперты также говорят, что одним из главных последствий ситуации может стать дальнейшее сближение Турции с Россией. Поэтому многие расценили выход Трампа из Сирии как серьезнейший внешнеполитический просчет исторических масштабов, и даже республиканцы продемонстрировали резко негативную реакцию.

В итоге 16 октября Трамп сказал, что написал Эрдогану, как он сам выразился, "очень мощное письмо с предупреждением".

"Давайте разработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики - а я сделаю это... Не будь крутым парнем. Не будь дураком! Я позвоню тебе позже", - писал Трамп.

Несмотря на то, что, Эрдоган, как писали СМИ, выбросил письмо, на следующий день он принял вице-президента США Майка Пенса, с которым после четырех часов переговоров, удалось договориться о перемирии на пять дней, чтобы дать возможность курдскому ополчению отвести свои силы на 30 километров от турецкой границы.

По словам Пенса, если курды за 120 часов выйдут из приграничной зоны, операция будет остановлена полностью. Он также добавил, что Турция согласилась не вести военные действия в городе Кобани, и озвучил договоренность о совместной работе по созданию зоны безопасности на границе с Сирией.

Трамп поблагодарил Эрдогана за решение приостановить операцию в Сирии, назвав турецкого лидера другом и "чертовски хорошим лидером".

"Он жесткий и сильный человек. И он поступил правильно. Мы ценим это и будем ценить это в будущем", - сказал Трамп журналистам.

По итогам переговоров, президент Дональд Трамп выразил готовность отозвать действующие в отношении Анкары экономические санкции, как только будет завершено введение режима прекращения огня. Он отметил, что еще три дня назад "сделка была невозможна".

"Нужно было действовать жестко, но справедливо, чтобы ее достичь", - написал Трамп в Twitter, давая понять своим избирателям, что Турция согласилась пойти на уступки под давлением американских санкций.

При этом турецкая сторона заявила, что достигла желаемого. Глава МИД Турции Мевлют Чавошуглу сказал, что США приняли условия Анкары.

Министр сообщил о договоренности о сдаче курдами тяжелого вооружения, уничтожении их позиций и укреплений. Именно это и было целью Анкары при начале военной операции Источник силы.

Чавушоглу также добавил, что турецкие военные продолжат оставаться в Сирии. По его словам, приостановка турецкой антитеррористической операции в Сирии - это не прекращение огня, так как "прекращение огня возможно только между двумя легитимными силами".

"Турция завершит операцию на севере Сирии только после того, как террористы ОНС/ РПК уйдут", - заявил Мевлют Чавушоглу, имея ввиду отвод курдских отрядов из 32-километровой зоны безопасности, которую хочет установить Турция на границе с Сирией.

Позже турецкий лидер сообщил, что его страна "не может забыть резкое письмо президента США".

"Письмо президента Трампа, которое не шло рука об руку с политической и дипломатической вежливостью, появилось в СМИ. Конечно, мы не забыли это. Нам было бы неправильно забывать об этом", - сказал Эрдоган.

Что касается курдов, то командующий Сирийскими демократическими силами Мазлум Кобани заявил, что они принимают решение Турции приостановить операцию в Сирии.

По его словам, соглашение не позволит Турции достичь своих целей. Курды также заявили, что соглашение должно включать в себя возвращение беженцев в их дома и исключать "демографические перемены в регионе".

Но 18 октября курды обвинили Турцию в срыве перемирия и заявили, что турецкая авиация и артиллерия продолжают налеты на их позиции и наносят удары по мирным населенным пунктам.

Заявления курдского ополчения соответствуют данным, которые ранее публиковал Reuters. Корреспонденты агентства из зоны боевых действий сообщают о продолжающейся стрельбе и пожарах в контролируемом курдами Рас-эль-Айне.

Но Эрдоган настаивает, что заключенное накануне соглашение о прекращении огня в северной Сирии продолжает действовать, а данные об утренних обстрелах являются дезинформацией.

По словам Эрдогана, он лично разговаривал на эту тему с министром обороны Турции. Последний сообщил, что никаких боев не идет, а курдские военные формирования отходят из зоны безопасности на границе с Сирией.

Глава турецкого государства также отметил, что в соответствии с принятым планом буферная зона, обеспечивающая безопасность его страны, будет простираться до границы с Ираком, а в глубину составит 32 километра.