Четверо военных в ООС получили ранения за сутки

Источник: Корреспондент.net

За прошедшие сутки сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает Штаб ООС в Facebook.

Украинские военные в ответ вовремя использовали дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на подступах к Опытному и Старогнатовки противник выпустил в сторону украинских оборонных укреплений более тридцати мин калибра 120 мм. У Богдановки враг привел в действие противотанковые ракетные комплексы, а рядом с Марьинкой, Павлополем и Авдеевкой - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В вечернее время агрессор применил минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы по нашим опорным пунктам неподалеку Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по украинским позициям вблизи Орехово и трижды возле Луганского сепаратисты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Южного дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов со стороны захватчиков четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения, а один - боевое травмирования.

По данным разведки, 6 июня украинские защитники уничтожили одного оккупанта.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты неподалеку Луганского.

На это последовал ответ из штатного вооружения от украинских военных.

За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.