Найти

05.10.2019

Четвертый облсовет обратился к Зеленскому

Источник: Корреспондент.net

Хмельницкий облсовет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде относительно недопущения реализации формулы Штайнмайера, сообщпет сайт Хмельницкого областного совета

На заседании в субботу, 5 октября, в котором приняли участие 44 депутата облсовета, обращение было поддержано единогласно.

Отмечается, что инициаторами принятия обращения к руководству государства стали группа депутатов облсовета и представители ряда общественных организаций.

В пленарном заседании 28-й внеочередной сессии приняли участие руководство облгосадминистрации, силовых структур области, руководители структурных подразделений исполнительного аппарата областного совета, представители местных средств массовой информации.

"Мы, депутаты Хмельницкого областного совета, от имени наших избирателей категорически против реализовать так называемую формулу Штайнмайера, по которой, согласно Минских соглашений, вводится особый статус Донбасса", - говорится в сообщении.

Депутаты требуют: "Ни при каких условиях не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям ни через называемую формулу Штайнмайера, ни путем внесения изменений в законодательство Украины".

"Проводить выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях только после полной деоккупации, восстановления границ вместо линии разграничения, завершения административно-территориальной реформы и полной перепаспортизации всего населения, проведенной путем проверки каждого человека на наличие гражданства других государств, на сотрудничество с оккупационным московским режимом, на лояльность к Украине и соответствие статуса гражданина Украины", - сообщили в облсовете.

В случае дальнейшего обострения ввести реальное, а не "фейковое", как в декабре 2018 года, военное положение в прифронтовых территориях и полную экономическую, энергетическую, ресурсную и транспортную блокаду временно оккупированных территорий, которую держать до полной деоккупации этих территорий, добавили депутаты.

"Разорвать дипломатические отношения, а также все международные договора с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации Московией всех украинских территорий", - говорится в сообщении.

"Отвод сил и средств Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских правоохранительных органов специального назначения Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, разведывательных органов Украины от границ временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях считаем недопустимым", - считают в облсовете.

Новости раздела
Украина
05.10.2019
Названо число пересечений админграницы с Крымом
В сравнении с 2015 годом количество граждан, пересекающих админграницу, снизилось примерно на 400 тысяч человек.
Украина
05.10.2019
МИД о разведении войск: Мы всегда можем вернуться
При отводе войск не будут разбираться фортификационные сооружения, заверил Вадим Пристайко.
Украина
05.10.2019
ЦИК зарегистрировал нового народного депутата
Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Александра Копыленко.
Украина
05.10.2019
Четвертый облсовет обратился к Зеленскому
Депутаты Хмельницкого облсовета единогласно и официально выступили против формулы Штайнмайера.
Украина
05.10.2019
МИД хочет восстановить ж/д сообщение с "ЛДНР"
Глава МИД заявил о планах восстановить железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями на Донбассе.
Украина
05.10.2019
НБУ просит экспертов не прогнозировать курс гривны
Заместитель главы Нацбанке рекомендует прекратить прогнозировать курс гривны к доллару. По его словам, прогнозирование стало очень сложной наукой.
Украина
04.10.2019
На улучшение жизни нужно до 150 млрд - Гончарук
Алексей Гончарук сказал, что поднять уровень жизни украинцев можно с дополнительными 140-150 миллиардами гривен.
Украина
04.10.2019
В Офисе президента рассказали о подписанных договорах с Беларусью
Стороны в Житомире подписали документы о региональном сотрудничестве и взаимодействии в сфере науки и образования.
Украина
04.10.2019
Нацбанк резко укрепил гривну
Американская валюта за день подешевела на 26 копеек, а евро - на 22 копейки. При этом курс доллара на межбанке снова вырос.
Украина
04.10.2019
Рада одобрила программу действий Кабмина
Правительство в пятницу презентовало в Раде свою программу действий. За документ проголосовали 236 нардепов.
Украина
04.10.2019
Катастрофа Ан-12: поисковая операция завершена
Известно, что члены экипажа - украинцы, жители Киева и Запорожья. Версии рассматривают различные, среди них – перегрузка самолета, из-за которой горючего могло не хватить.
Украина
04.10.2019
Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине
Курт Волкер сообщил, что президент США считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми".
МИД хочет восстановить ж/д сообщение с "ЛДНР" | ЦИК зарегистрировал нового народного депутата