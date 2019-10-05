Четвертый облсовет обратился к Зеленскому

Источник: Корреспондент.net

Хмельницкий облсовет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде относительно недопущения реализации формулы Штайнмайера, сообщпет сайт Хмельницкого областного совета

На заседании в субботу, 5 октября, в котором приняли участие 44 депутата облсовета, обращение было поддержано единогласно.

Отмечается, что инициаторами принятия обращения к руководству государства стали группа депутатов облсовета и представители ряда общественных организаций.

В пленарном заседании 28-й внеочередной сессии приняли участие руководство облгосадминистрации, силовых структур области, руководители структурных подразделений исполнительного аппарата областного совета, представители местных средств массовой информации.

"Мы, депутаты Хмельницкого областного совета, от имени наших избирателей категорически против реализовать так называемую формулу Штайнмайера, по которой, согласно Минских соглашений, вводится особый статус Донбасса", - говорится в сообщении.

Депутаты требуют: "Ни при каких условиях не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям ни через называемую формулу Штайнмайера, ни путем внесения изменений в законодательство Украины".

"Проводить выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях только после полной деоккупации, восстановления границ вместо линии разграничения, завершения административно-территориальной реформы и полной перепаспортизации всего населения, проведенной путем проверки каждого человека на наличие гражданства других государств, на сотрудничество с оккупационным московским режимом, на лояльность к Украине и соответствие статуса гражданина Украины", - сообщили в облсовете.

В случае дальнейшего обострения ввести реальное, а не "фейковое", как в декабре 2018 года, военное положение в прифронтовых территориях и полную экономическую, энергетическую, ресурсную и транспортную блокаду временно оккупированных территорий, которую держать до полной деоккупации этих территорий, добавили депутаты.

"Разорвать дипломатические отношения, а также все международные договора с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации Московией всех украинских территорий", - говорится в сообщении.

"Отвод сил и средств Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских правоохранительных органов специального назначения Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, разведывательных органов Украины от границ временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях считаем недопустимым", - считают в облсовете.