Четыре страны продлили санкции ЕС против России

Источник: Корреспондент.net

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении на полгода индивидуальных санкций в отношении России. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Страны - кандидаты Черногория и Албания, страна - член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.