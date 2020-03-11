Четыре временных министра. Кем дополнили Кабмин

Источник: Корреспондент.net

В новом составе украинского правительства отсутствуют сразу четыре министра. Обезглавленными остались министерства экономики, культуры, энергетики и образования. Пока в Кабмине нашли только временных исполняющих обязанности руководителей этих министерств.

Корреспондент.net разбирался, кто эти люди.

Экономика

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Министерства развития экономики первого замминистра развития экономики Павла Кухту.

По словам Кухты, для его команды важно, чтобы изменения и реформы, которые удалось запустить за 6 месяцев работы (рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), "не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины".

Также он пообещал приложить "максимум усилий для того, чтобы процесс смены правительства никоим образом не сказался на слаженности и качестве работы Министерства и прошел незаметно для наших граждан, а все наработки были переданы преемникам".

Кухта до назначения в Минэкономики входил в партию Голос Святослава Вакарчука. В парламент баллотировался под номером 25, но не прошел. Кухта был заместителем главы Стратегической группы советников по поддержке реформ, где работал вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем. В 2015-2019 годах - советник министра финансов, в 2016-2019 годах - советник премьер-министра.

Культура

Кабмин возложил временное исполнение обязанностей министра культуры на Светлану Фоменко.

С апреля 2016 она занимала должность первого заместителя министра культуры.

В 2004-2006 годах Фоменко занимала должность советника генерального директора Генеральной дирекции Киевского городского совета по обслуживанию иностранных представителей.

С 2013 года работала начальницей Управления международного сотрудничества Министерства культуры.

В августе - декабре 2014 года - заместитель министра культуры по вопросам евроинтеграции. С 2015 года - помощник нардепа от Народного фронта Виктора Еленского, который был замглавы комитета Рады по культуре и духовности.

Как известно, бывший министр культуры Владимир Бородянский отказался остаться на должности в новом правительстве.

Энергетика

Исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Кабмин назначил Виталия Шубина.

До этого Шубин занимал должность первого заместителя тогдашнего главы Минэнерго Алексея Оржеля.

Шубин в 2004—2011 годах работал в департаменте правового обеспечения государственного предприятия Энергорынок, в частности возглавлял юридический отдел этого департамента. В 2011—2012 годах был главным специалистом отдела взаимодействия с государственными компаниями ООО DTEK Power Trade, которое входит в холдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова. В 2012—2014 годах работал в ДТЭК, в частности возглавлял отдел по сопровождению регуляторных проектов холдинга.

С февраля 2018 года до момента назначения первым заместителем министра работал директором ООО Днепр-Бугская ветровая электростанция в Херсонской области.

Напомним, 4 марта Верховная Рада назначила премьер-министром Дениса Шмыгаля, который с 4 февраля был вице-премьер-министром — министром развития общин и территорий. Депутаты также проголосовали за новый состав Кабмина. Министром финансов вместо Оксаны Маркаровой стал Игорь Уманский. Михаил Федоров (министр цифровой трансформации) и Владислав Криклий (министр инфраструктуры) сохранили свои должности. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также Минэкоэнерго остались без руководителей, поскольку ряд кандидатов отказались от работы в новом правительстве.

Образование

39-летний Юрий Полюхович стал и.о. министра образования. Полюхович – кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций. Имеет опыт работы в частных компаниях, в которых, в частности, занимался вопросами развития инноваций. С 2014 до 2016 года был советником министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию Украинский научно-исследовательская фонд.

Свободно владеет английским, испанским и классическим чольти (речь иероглифической письменности майя).

Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки".

Полюхович – был заместителем пршлого министра Анны Новосад.

“Если команда решит остаться, я буду каждому из них аплодировать и буду рада, если у них и с новым министром будет возможность продолжить то, что мы начали”, — заявила Новосад, отметив, что постоянная смена курса в министерстве не идет на пользу реформам.

Представитель Кабмина в Раде

Также назначен новый представитель правительства в Верховной Раде. Им стал нардеп от Слуги Народа Василий Мокан. "Теперь он будет отвечать за коммуникацию между парламентом и Кабинетом министров. Политолог, который прошел в парламент 103-м номером в списке Слуги народа, сегодня заместитель главы комитета ВР по вопросам молодежи и спорта", - охарактеризовала Мокана замглавы фракции Слуга Народа Евгения Кравчук.

Ранее представительницей правительства в Раде была нардеп от Слуги народа Елена Шуляк. По словам Шуляк, она тесно сотрудничала с правительством Алексея Гончарука и поддерживала их инициативы: "Борьба с коррупцией, диджитализация, большая приватизация, большое строительство и т.п. - программы, которые навсегда будут ассоциироваться с правительством Гончарука, которые скоро принесут Украине много позитива".

Нардеп пояснила, что до назначения несколько лет вместе с Гончаруком анализировала законотворческие процессы в Украине и совершенствовала их в команде Офиса эффективного регулирования, поэтому в ноябре прошлого года ей удалось быстро "включиться" в процесс, а новому правительству, по ее мнению, нужен и новый представитель в Раде.