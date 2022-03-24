Чим закінчиться війна в Україні

Источник: gazeta.ua

Щоб зупинити Путіна, його треба перемогти.

Попри докладні завчасні попередження про плани Володимира Путіна розпочати велику війну в Україні, багато спостерігачів до останньої хвилини заперечували можливість масштабного російського вторгнення. Наразі, коли війна триває вже другий місяць, це почуття зневіри зберігається і тепер заважає міжнародній спільноті усвідомити всю серйозність ситуації в Україні, – пише Пітер Дікінсон для Atlantic Council.

У той час як західні політики і оглядачі продовжують обговорювати альтернативні шляхи та компромісні рішення, мало хто в Москві має такі ілюзії. Близькі до Путіна люди розуміють, що він розглядає нинішній конфлікт як священну війну і давно пройшов точку неповернення. Російський правитель не погодиться ні на що, окрім повного підпорядкування України чи її знищення.

Путін розглядає вторгнення як священну війну і давно пройшов точку неповернення

Жахливі масштаби військових цілей Путіна в Україні можуть здатися немислимими для більшості раціональних сторонніх спостерігачів, але вони знаходять сенс, якщо розглядати їх через призму його токсичного світогляду.

Протягом усього правління Путін керувався обуренням з приводу пострадянського занепаду Росії і палким бажанням відновити статус країни як наддержави. Далекий від бажання відновити СРСР, він розділяє традиційний російський націоналізм і мріє відтворити самодержавну царську імперію.

Путін розглядає розпад СРСР як "кончину історичної Росії" і часто скаржився, що пострадянське врегулювання відрізало мільйони росіян від батьківщини, позбавляючи Росію її законних громадян. Це почуття образи підживлює одержимістю Путіна Україною – країною, все існування якої стало уособленням передбачуваної несправедливості світового порядку після 1991 року.

Путін – не перший російський правитель, який заперечує право України на існування. Навпаки, заперечення України – цільна нитка, що пронизує російську історію протягом сотень років, і поширена в нинішній Росії. Проте мало хто колись приймав цю доктрину заперечення так гаряче, як Путін, який ясно дав зрозуміти, що припинення незалежності України є священною місією, яка визначить його місце в історії.

Нинішня війна – лише останній та найдраматичніший етап цієї багаторічної кампанії. Перша спроба Путіна покласти край незалежності України була у 2004 році, коли він особисто відвідав Київ напередодні президентських виборів в країні, щоби провести кампанію за прокремлівського кандидата. Це зарозуміле втручання призвело до катастрофічних наслідків, розлютивши мільйони аполітичних українців та сприяючи розпалюванню масових продемократичних протестів, які стали відомі як помаранчева революція.

Перша спроба Путіна покласти край незалежності України була у 2004 році

Прийняття Україною демократії та історичний поворот у бік Заходу в роки після помаранчевої революції розлютили Путіна і ще більше переконали його в необхідності відновити контроль Росії над країною. Переслідуваний народними повстаннями, що прокотилися Центральною Європою наприкінці 1980-х і спровокували розпад радянської імперії, він розглядав демократичне пробудження України як змову Заходу і пряму загрозу його власному авторитарному режиму.

Коли через десятиліття Україну охопили нові продемократичні протести, Путін діяв рішуче. Одразу після Євромайдану 2014 року він захопив Крим та розпочав опосередковану війну на сході України.

За вісім років між вторгненням у Крим і початком нинішнього масштабного вторгнення конфлікт на сході України зайшов у кривавий глухий кут, а відносини між Росією та Заходом скотилися по низхідній спіралі. У цей період відмова Путіна від пошуку компромісів та його готовність розпочати нову холодну війну підкреслювали те значення, яке він надав Україні. Всі сумніви в цьому відношенні розвіялися 24 лютого, коли російські війська почали найбільше європейське вторгнення з часів Другої світової війни.

Путін не приховує своєї одержимості Україною. Він не раз намагався пояснити, чому вважає українську державність одночасно випадковістю та злочином. В есе з 7000 слів, опублікованому в липні 2021 року під назвою "Про історичну єдність росіян і українців", стверджував, що українці насправді були росіянами, і відкидав саме поняття окремої української ідентичності.

"Я впевнений, справжній суверенітет України можливий лише у партнерстві з Росією", – наголосив він.

У серії довгих антиукраїнських викриттів, сказаних напередодні нинішньої війни, Путін пішов ще далі, засудивши всю країну як нелегітимну "антиросію", яку не можна більше терпіти.

З 2014 року російських телеглядачів щодня годують з ложечки брехнею про українців

Особисті нападки Путіна на Україну супроводжувалися роками безжальної кремлівської пропаганди, спрямованої на дегуманізацію українців. З 2014 року російських телеглядачів щодня годують із ложечки гротескною брехнею, яка зображає українців сучасними наступниками гітлерівських нацистів. Очевидна абсурдність таких звинувачень проти країни з всенародно обраним президентом-євреєм, де ультраправі партії регулярно борються за 1% голосів, не завадила мільйонам росіян з ентузіазмом сприйняти похмурі фантазії Путіна про фашистську Україну.

Ця отруйна пропаганда проклала шлях до військових злочинів, які нині відбуваються в Україні. Російська громадськість була налаштована розглядати Україну як частину Росії, та закликала розглядати будь-яких незгодних українців як зрадників чи нацистів. Вся українська ідентичність була демонізована і прирівняна до найстрашніших злочинів світової історії. Не дивно, що всі докази вказують на сильну громадську підтримку росіянами вторгнення, що шокувало та жахнуло людей по ​​всьому світу.

Злочини проти людяності, скоєні протягом першого місяця російського вторгнення – лише початок

Злочини проти людяності, скоєні протягом першого місяця російського вторгнення – лише початок. Делегітимуючи українську державу та дегуманізуючи українців, Путін підготував ґрунт для війни на знищення. Тисячі мирних жителів уже загинули внаслідок килимових бомбардувань українських міст. Житлові будинки, школи, лікарні та імпровізовані бомбосховища стали навмисними цілями під час того, що виглядає як російська кампанія, спрямована на максимальне збільшення кількості жертв серед цивільного населення.

Тим часом, звіти про арешти в районах, що перебувають під російською окупацією, схоже, підтверджують побоювання, що були до вторгнення, щодо існування кремлівських "розстрільних списків". Зростає кількість посадовців, журналістів, активістів, колишніх військових і релігійних лідерів, яких викрадають російські війська у зловісному відлунні тактики терору сталінської епохи.

Повідомляється, що на передовій лінії конфлікту мирні жителі, які рятуються від бомбардувань в обложених містах, змушені були проходити через фільтраційні табори, призначені для виявлення тих, хто симпатизує Україні. У країні, де патріотичне почуття на рекордно високому рівні, це легко може включати багато мільйонів українців.

У міру того, як війна затягується, звірства тільки зростатимуть. Російські війська, які звикли вважати українців недолюдьми та радикалізовані загибеллю товаришів, будуть все менш схильні проводити різницю між цивільними та військовими, а відмова України здатися і опір країни, що триває, будуть використовуватися для виправдання жорстоких репресій. Є всі необхідні елементи для воєнних злочинів, які можна порівняти з найгіршими прикладами тоталітарного ХХ століття.

Коли Путін каже, що немає української нації та української держави, він має на увазі, що має намір знищити українську націю і українську державу

Чи можна зупинити Путіна? Перший крок – визнати жахливу реальність його руйнівних намірів. Як недавно написав у Twitter історик з Єльського університету Тімоті Снайдер: "Коли Путін каже, що немає української нації та немає української держави, він має на увазі, що має намір знищити українську націю та українську державу. Усі це розуміють, правда?".

Щоб зупинити Путіна, його треба перемогти. Все інше створить тимчасову паузу перед наступною спробою знищити Україну. Для міжнародного співтовариства це означає оголошення тотальної економічної війни Росії за різкого збільшення поставок зброї в Україну.

За перші чотири тижні війни українські війська показали себе гідними противниками російських окупантів. У той час як сили Путіна мають перевагу в живій силі і вогневій міці, російська армія, схоже, погано справляється і деморалізована. Навпаки, захисники України борються з разючою завзятістю та майстерністю. В результаті Росія не змогла досягти жодної зі своїх ключових військових цілей і зазнала катастрофічних втрат. Якщо українців забезпечити потрібною зброєю в достатній кількості, Україна абсолютно може виграти цю війну.

Росія повинна не тільки збанкрутувати, а й бути закривавлена ​​цією війною. Міжнародні санкції, запроваджені з початку війни, були багато в чому безпрецедентними, але вони надалі недостатні. Життєво важливо розуміти, що Путін готовий зазнавати значних економічних втрат, аби досягти своєї історичної мети – знищити Україну. Замість того, щоб намагатися стримати Кремль, ціль має полягати в тому, щоб повністю відрізати країну від світової економіки та позбавити Росію доходів, необхідних для фінансування війни.

Росія повинна не тільки збанкрутувати, а й бути закривавлена ​​цією війною

Щоб цього домогтися, західним лідерам доведеться визнати, що їхні власні країни також мають заплатити значну ціну. Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив, що заборона імпорту енергоносіїв з Росії означатиме рецесію в Європі. Він має терміново усвідомити, що альтернатива – європейський геноцид.

В останні роки заяви про геноцид втратили більшу частину своєї сили через часту політичну експлуатацію, не в останню чергу самим Путіним напередодні нинішньої війни. Проте це залишається найсерйознішим звинуваченням, яке можна пред'явити будь-якій державі. У разі війни Росії проти України попередження про геноцид, що насувається, більш ніж виправдані.

Сам Путін не раз заявляв, що не визнає право України на існування. Злочинні дії його військових тепер повністю відповідають логіці його слів. Якщо Путін не зазнає рішучої поразки в Україні, то знищить її. Якщо Захід стоятиме осторонь і дозволить цьому статися, світ уже ніколи не буде колишнім.