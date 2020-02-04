04.02.2020
Чиновника из Кабмина поймали на "откате" в 2,5 млн
Источник: Корреспондент.net
Госбюро расследований во вторник, 4 февраля, задержало начальника одного из управлений Секретариата Кабинета Министров за вымогательство и получение неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, чиновник с привлечением посредника требовал от бизнесмена 2,5 миллиона гривен. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.
Он задержан непосредственно при получении неправомерной выгоды в сумме 2 миллиона гривен. Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении задержанному и избрании в отношении него меры пресечения.
В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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