Чиновников начали увольнять из-за доплат медикам

Источник: Корреспондент.net

Замгубернатора Одесской области Виталия Свичинский уволен с должности за несвоевременную выплату доплат медикам, работающим с больными коронавирусом, сообщил Укринформу спикер Одесской ОГА Денис Соколов во вторник, 12 мая.

По его словам, кроме ситуации с выплатами медикам, глава ОГА Максим Куций также был недоволен выполнением Свичинским других служебных поручений.

Соколов добавил, что также будет освобожден от должности за несвоевременную выплату доплат медикам и водителям автомобилей "скорой помощи" исполняющий обязанности директора коммунального учреждения Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владислав Терлецкий.

"Он тоже не обеспечил своевременную выплату надбавок медработникам, в частности, бригадам скорой помощи и водителям автомобилей. Соответствующие документы директор центра не подписал, а 7 мая ушел на больничный", - добавил представитель ОГА.