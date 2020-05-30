Число больных коронавирусом в мире превысило 6 млн

В то время как Макрон продолжает примерять на себя роль политического лидера ЕC, его популярность среди французских избирателей неуклонно снижается. Одна из причин - коронавирус?

Заразившихся коронавирусной инфекцией стало за сутки больше на 109 536, а умерших – на 5 663.

Сокращение прироста новых случаев заражения не означает, что эта тенденция обязательно будет длиться постоянно, объяснил представитель ВОЗ.

Конфликт в Ливии далек от завершения. Эксперты считают, что он может втянуть Анкару и Москву в очередную опосредованную конфронтацию.

Картели в Южной Америке распродают запасы, сделанные до карантина, и строят новые маршруты на свои основные рынки — Европу и США.

Количество инфицированных в мире удвоилось за месяц. Выздоровели уже более 2,7 миллиона человек.

Компания-производитель конфискованных банкнот утверждает, что в ООН не нашли нарушений санкций в поставке денег Ливии.

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