30.05.2020
Число больных коронавирусом в мире превысило 6 млн
Источник: Корреспондент.net
Количество случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 6 миллионов человек, свидетельствуют данные сайта worldometers.
Уровень в 3 миллиона инфицированных был достигнут 27 апреля. Таким образом показатель удвоился за месяц.
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