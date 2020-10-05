Число буровых вышек в мире на рекордном минимуме

Источник: Корреспондент.net

По итогам сентября число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире снизилось до рекордного минимума. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1019 установок против 1050 в августе. При этом сентябрьский уровень на 1122 меньше показателя за этот же месяц прошлого года.

В США количество установок в прошлом месяце увеличилось на 7 относительно августа – до 257. В Канаде прирост также составил 7 буровых – до 60. Таким образом, на долю Северной Америки приходилось всего 31,1% работающих в мире буровых против 47,2% годом ранее.

На Ближнем Востоке число буровых за минувший месяц упало на 19 – до 282 (минимум с января 2011 года), в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 31 (до 169, самый низкий уровень с апреля 2002 года), в Африке – на 7 (до 55, минимум с июня 2006 года).

В Латинской Америке показатель вырос на 8 и достиг 83 буровых, в Европе – на 4, составив 113.