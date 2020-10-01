Число погибших в пожарах на Луганщине достигло 11

Источник: Корреспондент.net

В результате масштабных пожаров в Луганской области по состоянию на 19:00 четверга, 1 октября, погибли 11 человек, еще 17 пострадали, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что 11 человек погибли, 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставили в медучреждения для оказания первоочередной помощи.

"Локализовали и ликвидировали 116 пожаров, еще на 30-ти участках возгорания работают подразделения спасателей. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают более 30 следственно-оперативных групп. Проведено 20 осмотров мест происшествий в зоне пожаров, допрошено 58 человек - свидетелей и пострадавших.

Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них: обстрелы сепаратистов, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

Тем временем в ГСЧС сообщили, что в зону поражения пожарами на Луганщине попал 31 населенный пункт.

"Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попал 31 населенный пункт. Из наиболее сложных восьми очагов один очаг (№1) между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) в 12 ч. 30 мин. 1 октября ликвидирован. Продолжается тушение семи основных очагов", - говорится в сообщении.

Эвакуированы 120 человек, в том числе из: сел Муратово - 35 человек (размещены в пгт Новоайдар в школе и больнице), Вороново - 40, Сиротино - 25, Осколоновка - 20 (эвакуированные из трех сел размещены в г.Северодонецк). В настоящее время распространение огня в сторону г.Северодонецк нет.