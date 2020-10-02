Число погибших в пожарах на Луганщине сократилось

Источник: Корреспондент.net

В результате масштабных пожаров в лесных массивах Луганской области, семь человек погибли еще четверо считаются без вести пропавшими. Об этом по состоянию на 15.00 вторника, 2 октября, сообщает пресс-служба областной полиции.

Кроме того, госпитализированы 18 пострадавших вследствие пожаров.

Тем временем в ГСЧС сообщают о восьми погибших.

"В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области, обнаружены тела восьми человек, из которых три человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 - полученных ожогов, три – от сердечных приступов, причина смерти одного человека устанавливается, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС)", - говорится в сообщении.

Между тем, еще вчера вечером в Офисе генпрокурора сообщали об 11 погибших и 17 пострадавших в результате пожаров в Луганской области.

В отчетах полиции и ГСЧС совпадают число пропавших без вести – четверо.

В полиции сообщили, что в течение 1 октября было допрошено и признано потерпевшими 50 человек, обнаружено повреждение 550 домовладений, 136 хозяйственных сооружений, 12 транспортных средств, гибель 3 голов скота.

Всего с 30 сентября по 2 сентября зарегистрировано 267 сообщений о возникновении пожаров, следователи открыли 10 уголовных производств.

В настоящее время на территории области продолжается тушение пожаров в Новоайдарском, Старобельском, Попаснянском, Кременском и Станично-Луганском районах, в районах городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

В ГСЧС отмечают, что наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта. На данный момент продолжается тушение семи основных ячеек пожаров.

Огнем уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений. Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Всего к тушению привлечены 2 тыс. 505 человек и 260 едениц техники.