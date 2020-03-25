Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145

Источник: Корреспондент.net

Количество случаев коронавируса в Украине по состоянию на вечер среды, 25 марта, увеличилось до 145, сообщает пресс-служба Минздрава.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них пять летальных, один пациент выздоровел", - говорится в сообщении.

За сутки выявлено 32 новых случая, добавили в ведомстве.