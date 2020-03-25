25.03.2020
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145
Источник: Корреспондент.net
Количество случаев коронавируса в Украине по состоянию на вечер среды, 25 марта, увеличилось до 145, сообщает пресс-служба Минздрава.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них пять летальных, один пациент выздоровел", - говорится в сообщении.
За сутки выявлено 32 новых случая, добавили в ведомстве.
Новости раздела
Украина
25.03.2020
Торговые ограничения во время карантина смягчили
Правительство разрешило возобновить работу зоомагазинов и магазинов семян во время карантина.
Украина
25.03.2020
Зеленский призвал украинцев праздновать Пасху дома
На совещании рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. Они будут проводить беседы с прихожанами.
Украина
25.03.2020
Украина начала производство ПЦР-тестов для диагностирования коронавируса
Также ожидается три партии тестов и другого медоборудования из Китая и Южной Кореи.
Украина
25.03.2020
Смерть от COVID-19 в Тернополе: подробности
Зараженный находился в больнице неполных двое суток, ему проводилось интенсивное симптоматическое лечение.
Украина
25.03.2020
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145
В течение суток на территории страны лабораторно подтвердили 32 новых случая заболевания.
Украина
25.03.2020
Число жертв может быть катастрофическим - Емец
Глава Минздрава предупреждает, что если медикам будут мешать, количество жертв коронавируса в Украине может быть "катастрофическим".
Украина
24.03.2020
Зеленский обсудил борьбу с COVID-19 с послом Китая
Президент Украины во время встречи обратился к Китаю с просьбой о дополнительной медицинской помощи.
Украина
24.03.2020
Киев просит у G7 медоборудование из-за пандемии
Страны Большой семерки и ЕС могут предоставить Украине медицинское оборудование и лекарства.
Украина
24.03.2020
Минфин привлек 25 миллиардов гривен займов
Облигации на 800 миллионов долларов размещены на три месяца, а около 76 млн евро - более чем на год.
Украина
24.03.2020
На Прикарпатье сообщили о третьей жертве COVID-19
В Ивано-Франковске умерла третья пенсионерка, у которой подозревали коронавирус. Результаты теста пока неизвестны.
Украина
24.03.2020
В Ирпене коронавирус выявили у беременной
Инфицирование у женщины удалось выявить только после второго теста. Сейчас проводят дезинфекцию многоэтажного дома по адресу заболевшей.