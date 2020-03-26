Число заболевших в Украине приблизилось к 200

Источник: Корреспондент.net

В Украине зафиксировано 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом вечером в четверг, 26 марта, сообщила пресс-служба Минздрава.

При этом за сутки выявлено 40 новых случаев заражения.

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел", - говорится в сообщении.