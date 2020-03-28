28.03.2020
Число зараженных COVID-19 в мире достигло 600 тыс
Источник: Корреспондент.net
Число заболевших коронавирусом в мире по состоянию на утро субботу, 28 марта, вплотную подошло к отметке в 600 тысяч. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.
По состоянию на 9:00 в мире коронавирусом заболели 598 070 человек, из них 131 772 выздоровели и 27 761 умерли.
Сообщается о распространении COVID-19 в 177 стран.
Наибольшее количество зараженных сейчас зафиксировано в США – 104 839 человек, из них 1711 умерли и 894 выздоровели.
В Италии зарегистрировано 86 498 случаев COVID-19, погибли 9134 человека, выздоровели 10 950.
В Китае зарегистрировано 81 946 случаев коронавируса, 3299 человека погибли, 75 098 выздоровели.
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