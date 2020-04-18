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18.04.2020

Число зараженных COVID пограничников резко выросло

Источник: Корреспондент.net

За два дня ПЦР-тесты подтвердили коронавирус еще у трех пограничников из подразделения в Закарпатской области. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в субботу, 18 апреля. 

"Данные военнослужащие с 15 апреля находятся на самоизоляции… Напомним, несколько дней назад в ведомстве зафиксировали первый случай заболевания COVID-19. Сейчас состояние здоровья уже четырех охранников границы, у которых подтвердилось заболевание, удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Военнослужащие находятся под усиленным контролем персонала подразделений здравоохранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, проверяются все, с кем указанные пограничники контактировали. В подразделениях, где военнослужащие проходят службу, введены режимно-ограничительные мероприятия и усиленное медицинское наблюдение.

В пресс-службе отмечают, что сейчас в Госпогранслужбе обеспечивается обследование с помощью экспресс-тестов сотрудников, чтобы вовремя выявить заболевания COVID-19, а подразделения усиливаются медицинским персоналом.

"Всего, по состоянию на 18 апреля, около 150 пограничников находятся на обсервации и изоляции из-за контактов с лицами, у которых в дальнейшем подтверждалось заболевание коронавирусной инфекцией", - добавили в Госпогранслужбе.

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