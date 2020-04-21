Число зараженных COVID в мире превысило 2,5 млн

Источник: Корреспондент.net

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире во вторник, 21 апреля, превысило 2,5 миллиона человек, свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Общее количество зараженных коронавируса в мире достигло 2505367 человек, умерло - 171 7843 человек, выздоровели - 659 614 пациентов.