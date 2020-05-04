Число жертв COVID-19 превысило 250 тысяч человек

Источник: Корреспондент.net

Количество смертей из-за коронавируса в мире превысило 250 тысяч.

По данным ресурса, по состоянию на вечер 4 мая в мире зафиксировано 3 621 111 случаев коронавируса. Из них 1 179 189 закончились выздоровлением, а 250 817 закончились смертью больного.

Лидером по количеству случаев и по числу смертей остается США - там выявлено 1 201 008 случаев, из них 69 127 имели летальный исход.

В Испании выявлен 248 301 случай (25 428 смертей), а в Италии выявлено 211 938 случаев (29 079 смертей).