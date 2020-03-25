25.03.2020
Число жертв COVID-19 в мире перевалило за 20 тысяч
Источник: Корреспондент.net
В мире общее число жертв коронавируса превысило 20 тысяч, удвоившись за последние пять дней. Такие данные представлены Центром системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 433 тысячи, умерли примерно 4,71% - около 20,4 тыс. человек.
Наибольшее число случаев заражения за пределами Китая, где в декабре 2019 года началась пандемия, наблюдается в Италии, где зафиксировано 74386 случаев заражения, умерли 10,09% (7503 человек). Следом идут США (55 243 заразившихся, 802 умерли) и Испания (47610 заразившихся, 3434 умерли).
Вылечились от коронавируса во всем мире 113 45 человек.
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