Число жертв COVID-19 в мире перевалило за 20 тысяч

Источник: Корреспондент.net

В мире общее число жертв коронавируса превысило 20 тысяч, удвоившись за последние пять дней. Такие данные представлены Центром системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 433 тысячи, умерли примерно 4,71% - около 20,4 тыс. человек.

Наибольшее число случаев заражения за пределами Китая, где в декабре 2019 года началась пандемия, наблюдается в Италии, где зафиксировано 74386 случаев заражения, умерли 10,09% (7503 человек). Следом идут США (55 243 заразившихся, 802 умерли) и Испания (47610 заразившихся, 3434 умерли).

Вылечились от коронавируса во всем мире 113 45 человек.