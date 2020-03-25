Число жертв может быть катастрофическим - Емец

Источник: Корреспондент.net

Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что количество смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы. Об этом сказал вечером в среду, 25 марта в своем видеообращении на странице пресс-службы Минздрава в Facebook.

Он признал, что украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако сейчас его распространение еще можно локализовать.

"Из опыта китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий. Первый - профилактика, то есть не впустить вирус. Европа и Украина этого не смогли сделать. Второй - это локализация катастрофы. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции. Третий этап - лечение. К сожалению, мы должны констатировать, медицинская система Украины к нему не готова по многим причинам. Если нам и дальше будут мешать, количество жертв может быть катастрофическим", - заявил он.

По словам главы Минздрава, некоторые намеренно создает препятствия в работе министерства. "Преследуя свои личные мотивы, они ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч украинцев.

Емец также заявил, что настаивает на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавируса, в сочетании с другими службами.

Он сообщил, что еще можно снизить количество жертв, если действовать решительно.