Число жертв пандемии превысило 300 тысяч

Администрация американского президента назвала победителями нацизма США и Великобританию, российский МИД возмутило, что в Вашингтоне не вспомнили об СССР.

Россия и США поспорили о том, кто победил нацизм

Если сезонность не повлияет на распространение инфекции, то украинцам придется носить маски до конца этого года.

Впервые за два месяца число тяжелых пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии упало ниже одной тысячи – до 999.

Количество летальных случаев в Британии минимальное с 26 марта, когда были зафиксированы 183 смерти.

В Испании минимум смертей от COVID за два месяца

За сутки инфекцию подтвердили у 1402 итальянцев, тогда как накануне сообщалось только о 744 инфицированных.

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожала до $31,19 за баррель, а баррель WTI теперь стоит $27,50.

Больше всего смертей зафиксировали в США (86 040), Великобритании (33 614), Италии (31 368), Франции (27 425) и Испании (27 321).

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