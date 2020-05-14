14.05.2020
Число жертв пандемии превысило 300 тысяч
Источник: Корреспондент.net
Жертвами пандемии коронавируса COVID-19 в мире стали 301 558 человек.
Общее количество заражений достигает почти 4,5 млн, вылечились около 1,7 млн пациентов.
Больше всего смертей зафиксировали в США (86 040), Великобритании (33 614), Италии (31 368), Франции (27 425) и Испании (27 321).
Новости раздела
Мир
14.05.2020
В РФ заявили, что остановили эпидемию коронавируса
В России на протяжении 11 дней незначительный темп прироста числа новых случаев заражения.
Мир
14.05.2020
Мировые цены на нефть растут из-за прогноза МЭА
Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожала до $31,19 за баррель, а баррель WTI теперь стоит $27,50.
Мир
14.05.2020
Число жертв пандемии превысило 300 тысяч
Общее количество заражений коронавирусом достигает почти 4,5 млн, вылечились около 1,7 млн пациентов.
Мир
12.05.2020
Китай готов разорвать торговую сделку с США - СМИ
Конфликт из-за обвинений Вашингтона по коронавирусу может привести к разрыву первой части торговой сделки, пишет китайские СМИ.
Мир
12.05.2020
COVID-19: в Италии удвоилось число заражений
За сутки инфекцию подтвердили у 1402 итальянцев, тогда как накануне сообщалось только о 744 инфицированных.
Мир
11.05.2020
В мире почти 1,5 миллиона излечившихся от COVID-19
Несколько дней подряд в мире снижается ежедневый прирост заболевших коронавирусом. Падает и число жертв.
Мир
11.05.2020
В Испании минимум смертей от COVID за два месяца
Количество жертв коронавируса в Испании сокращается несколько дней подряд. Страна постепенно отменяет ограничения.
Мир
11.05.2020
COVID-19: в Британии более 32 тысяч погибших
Количество летальных случаев в Британии минимальное с 26 марта, когда были зафиксированы 183 смерти.
Мир
11.05.2020
Саудиты рекордно перевыполнят сделку ОПЕК+
Цель Саудовской Аравии – обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка.
Мир
11.05.2020
В Италии рекордно упал прирост заражений COVID-19
Впервые за два месяца число тяжелых пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии упало ниже одной тысячи – до 999.
Мир
10.05.2020
Ляшко назвал сроки завершения масочного режима
Если сезонность не повлияет на распространение инфекции, то украинцам придется носить маски до конца этого года.