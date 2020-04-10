10.04.2020
Число жертв пандемии в мире превысило 100 тысяч
Источник: Корреспондент.net
В результате всемирной пандемии коронавируса COVID-19 скончались 101 526 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США) вечером в пятницу, 10 апреля.
Отмечается, что наибольшее число умерших в Италии – 18 849. Следом идут США (18 002), Испания (15 970), Франция (13 215) и Великобритания (8 974).
Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 1 673 423 инфицированных. Больше всего случаев заражения приходится на США (486 тысяч), Испанию (157 тысяч), Италию (147 ысяч), Францию (125 тысяч) и Германию (119) тысяч.
При этом во все мире выздоровели более 371 тысячи человек.
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