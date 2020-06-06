Найти

06.06.2020

Число жертв пандемии в мире превысило 400 тысяч

Источник: Корреспондент.net

Количество летальных исходов среди инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 400 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer вечером в субботу, 6 июня.

Общее количество случаев заражения коронавируса стремительно приближается к 7 млн, и в данный момент составляет 6 930 918. При этом выздоровели уже 3 392 735 человек.

По информации Worldometer, сохраняется тенденция увеличения суточного прироста выявленных случаев COVID-19 – в последние два дня она держится на уровне более 130 тысяч новых инфицированных в сутки.

На данный момент в мире болеют свыше 3,1 млн человек. У 3 084 142 человек – 98% инфицированных – болезнь протекает в мягкой форме, у 53 569 – в серьезной или критической формах.

По количеству случаев и смертности лидируют США – 1 980 879 и 111 858 соответственно. На втором месте по количеству случаев инфицирования Бразилия – 651 980, однако на третьем месте по смертности – 35 211. Бразилию по смертности опережает Великобритания с 40 465 скончавшимися.

На третьем месте по количеству случаев Россия – 458 689, при 5725 летальных исходах.

Новости раздела
Украина
06.06.2020
МВД проводит тотальные зачистки в Павлограде
Все руководство МВД в субботу прибыло в Днепропетровскую область, Аваков объявил о тотальной отработке региона.
Украина
06.06.2020
Семь регионов не готовы к ослаблению карантина
В Минздраве назвали регионы, в которых эпидемиологическая ситуация не позволяет ослабить карантинные ограничения.
Украина
06.06.2020
Житомирская область ужесточила карантин
За четыре дня в Житомирской области было подтверждено 123 новых случая заболевания коронавирусом.
Украина
06.06.2020
Зеленский назвал кандидатов на пост главы МОН
Президент Зеленский общался с несколькими кандидатами на должность министра образования, но они не могут быть министрами из-за "слабости личности".
Украина
06.06.2020
Кличко сообщил о новом антирекорде по COVID-19
В последние дни в Киеве растет количество больных COVID-19. За минувшие сутки заболевание лабораторно подтвердили еще у 83 людей.
Украина
06.06.2020
Две области отменили ослабление карантина – МОЗ
В регионах Украина работает адаптивный карантин. Это демонстрирует ответственность местных органов власти, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Украина
06.06.2020
Число жертв пандемии в мире превысило 400 тысяч
На данный момент в мире болеют коронавирусом свыше 3,1 млн человек. У 98% инфицированных – болезнь протекает в мягкой форме.
Украина
05.06.2020
Цена на импортный газ рухнула ниже ста долларов
В прошлом месяце цена на импортный газ упала ниже отметки ста долларов за тысячу кубометров и составила 2 631,7 гривен.
Украина
05.06.2020
Папа Франциск занимается освобождением Маркива
В пятницу состоялся разговор Зеленского с Франциском, в котором украинский президент попросил помощи в освобождении заключенных украинцев.
Украина
05.06.2020
Летом пройдут масштабные учения ВСУ
Учения состоятся в конце лета - начале осени. Их цель - подготовка военных к отражению масштабного вторжения в страну.
Украина
05.06.2020
ВОЗ советует носить медицинские маски
Организация рекомендует маски в случае высокого риска заражения и невозможности соблюдать дистанцию.
Украина
05.06.2020
Сепаратисты никого не пропускают через КПВВ
В ОРДЛО не могут также попасть представители ОБСЕ. На подконтрольную Киеву территорию из оккупации выехать также невозможно.
Цена на импортный газ рухнула ниже ста долларов | Две области отменили ослабление карантина – МОЗ