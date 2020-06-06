Число жертв пандемии в мире превысило 400 тысяч

Источник: Корреспондент.net

Количество летальных исходов среди инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 400 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer вечером в субботу, 6 июня.

Общее количество случаев заражения коронавируса стремительно приближается к 7 млн, и в данный момент составляет 6 930 918. При этом выздоровели уже 3 392 735 человек.

По информации Worldometer, сохраняется тенденция увеличения суточного прироста выявленных случаев COVID-19 – в последние два дня она держится на уровне более 130 тысяч новых инфицированных в сутки.

На данный момент в мире болеют свыше 3,1 млн человек. У 3 084 142 человек – 98% инфицированных – болезнь протекает в мягкой форме, у 53 569 – в серьезной или критической формах.

По количеству случаев и смертности лидируют США – 1 980 879 и 111 858 соответственно. На втором месте по количеству случаев инфицирования Бразилия – 651 980, однако на третьем месте по смертности – 35 211. Бразилию по смертности опережает Великобритания с 40 465 скончавшимися.

На третьем месте по количеству случаев Россия – 458 689, при 5725 летальных исходах.