Чорновол отправили под домашний арест

Источник: Корреспондент.net

Печерский районный суд Киева в четверг, 16 апреля, избрал для экс-нардепа Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Судебное заседание транслировалось на YouTube-канале Судебная власть

Решение о домашнем аресте Черновол принял следственный судья Сергей Вовк.

Так, судья принял решение отправить Черновол под круглосуточный домашний арест по адресу ее проживания в селе Гора Бориспольского района Киевской области. Кроме того, на Черновол возложены обязанности прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому вызову, воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, а также сдать свои документы для выезда за границу.