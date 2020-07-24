24.07.2020
ЧП с судном Delfi признают техногенной катастрофой
Источник: Корреспондент.net
Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Одесской области в конце недели признает ЧП м танкером Delfi техногенной катастрофой, что даст возможность убрать судно по упрощенной процедуре.
Он напомним, что сегодня владелец судна во второй раз пытается выровнять судно. Если это не удастся, то после решения комиссии операция переходит под контроль Администрации морских портов.
Министр подчеркнул, что о поднятии танкера через стандартную процедуру проведения тендера в октябре "даже мысль не допускается".
"АМПУ объявили стандартную процедуру исходя из действующих норм законодательства, но уже с воскресенья получат все необходимые инструменты для сокращенных процедур", - добавил Криклий.
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