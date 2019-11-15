ЧП в Балаклее: стало известно о ранениях саперов

Источник: Корреспондент.net

В Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи доставлены трое военных, раненых в результате взрывов на арсенале в Балаклее в пятницу, 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на врачей.

"Пострадавшие - мужчины от 20 до 30 лет. Сейчас идет их обследование и оказание помощи", - говорится в сообщении.

По предварительной данным, у одного пострадавшего ожог до 60% поверхности тела и перелом руки, у второго - ожог до 20% поверхности тела, у третьего - переломы.