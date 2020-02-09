09.02.2020
Чумак рассказал о зарплатах в Офисе генпрокурора
Источник: Корреспондент.net
После завершения реформы прокуратуры оклад прокурора в Офисе генпрокурора составит 29 тысяч гривен вместо прежних семи тысяч, не считая премий и надбавок. По данным Чумака, оклад у прокурора местной прокуратуры составит 23 тысячи гривен.
Прямая речь заместителя генпрокурора: "Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, которые уменьшают все-таки коррупционные риски".
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