Чумак рассказал о зарплатах в Офисе генпрокурора

Источник: Корреспондент.net

После завершения реформы прокуратуры оклад прокурора в Офисе генпрокурора составит 29 тысяч гривен вместо прежних семи тысяч, не считая премий и надбавок. По данным Чумака, оклад у прокурора местной прокуратуры составит 23 тысячи гривен.

Прямая речь заместителя генпрокурора: "Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, которые уменьшают все-таки коррупционные риски".