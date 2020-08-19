19.08.2020
ЦИК Беларуси назвал сроки инаугурации Лукашенко
Источник: Корреспондент.net
Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев, сообщили в Центризбиркоме страны в среду, 19 августа, пишет ТАСС.
"Инаугурация пройдет не позже чем через два месяца", - сообщили в ЦИК, но добавили, что обычно она проводится в течение месяца после объявления результатов выборов.
Точную дату будут определять организаторы инаугурации, уточнили в комиссии.
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