ЦИК Беларуси назвал сроки инаугурации Лукашенко

Источник: Корреспондент.net

Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев, сообщили в Центризбиркоме страны в среду, 19 августа, пишет ТАСС.

"Инаугурация пройдет не позже чем через два месяца", - сообщили в ЦИК, но добавили, что обычно она проводится в течение месяца после объявления результатов выборов.

Точную дату будут определять организаторы инаугурации, уточнили в комиссии.