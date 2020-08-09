ЦИК Беларуси объявил первые итоги выборов

Источник: Корреспондент.net

Действующий глава государства Александр Лукашенко получил 82% поддержки на президентских выборах в пяти регионах Беларуси. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина в эфире телеканала СТВ.

По ее данным, оппозиционерка Светлана Тихановская набрала 5% голосов. Ермошина призвала проигравших выборы оппозиционных кандидатов "спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы".