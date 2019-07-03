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03.07.2019

ЦИК: Бюллетени напечатают с Клюевым и Шарием

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия уже направила в печать бюллетени на досрочные выборы в Раду, однако если правоохранительные органы предоставят доказательства того, что Анатолий Шарий и Андрей Клюев не проживали последние пять лет в Украине, их регистрация будет отменена. Об этом в эфире Hromadske заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

Она пояснила, что 2 июля уже "была критическая ситуация", поэтому ЦИК направила бюллетени в печать.

"Бюллетени уже в печати, но это не мешает нам отменить регистрацию кандидата и просто поставить напротив его фамилии, например, господина Клюева, штамп – выбыл", - пояснила Бернацкая.

По ее словам, это случится, если правоохранители предоставят доказательства того, что Клюев и Шарий не проживали в течение последних 5 лет в Украине.

В комментарии Укринформу Бернацкая сообщила, что общественный резонанс вокруг регистрации Клюева и Шария может помочь найти новые данные, которые позволят отменить регистрацию.

"Мы даже не понимаем, куда еще нас отправил Верховный суд своим решением, какие еще доказательства нам искать. Когда мы принимали решение по отказу и Клюеву, и Шарию, мы обратились ко всем возможным ведомствам. Благодаря такому резонанск, который произошел, возможно произойдет какой-то толчок в правоохранительных органах, и нам будут предоставлены новые доказательства, которые не были предметом оценки Верховным судом. Мы - орган государственной власти и не можем делать отказы, которые ничем не обоснованы, иначе они будут за два дня отменены судом", - объяснила Бернацкая.

Она напомнила, что ранее Верховный суд признал предоставленные ЦИК доказательства того, что отказ Клюеву и Шарию в регистрации был законным, недостаточными. После этого у комиссии не было другого выхода, кроме как выполнить решение суда и зарегистрировать кандидатов.

"Нам запрещено законом выносить те же решения, которые полностью по своему содержанию повторяют уже отмененные, нам нужны какие-то новые доказательства и другие основания", - уточнила она.

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