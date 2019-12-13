ЦИК назначила довыборы в Верховную Раду

Источник: Корреспондент.net

В связи с назначением нардепа от Слуги народа Алексея Качура губернатором Харьковской области Центризбирком назначила на 15 марта 2020 промежуточные выборы в 79 округе, по которому нардеп избирался в Верховную Раду.

"В соответствии с Законом Украины" О выборах народных депутатов Украины Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в этом округе на воскресенье, 15 марта 2020 года", - сообщает пресс-служба ЦИК в пятницу, 13 декабря.

Отмечается, что в комиссию поступило постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий нардепа Кучера, избранного по избирательному округу № 179 в Харьковской области.

В ЦИК отметили, что избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата начинается со дня, следующего после дня опубликования этого решения Комиссии.